«Решена критическая проблема»: Оборонка выходит на полную раскрутку – Рогозин

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За 10 лет России удалось обновить производственные мощности оборонных предприятий. Сейчас они набирают обороты по выпуску продукции и, в конечном итоге, смогут обеспечить армию всем необходимым. Самое главное – удалось полностью закрыть критическую проблему с порохом для боеприпасов.

Об этом в эфире видеоблога «Вопреки цензуре» заявил бывший глава Роскосмоса, участвующий в СВО сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, конечно, мощности многие устарели, но мы серьезно обновили станочный парк, испытательную базу. Начиная с 12-го года, в течение 10-ти лет эта работа шла, и санкции не помешали. Что касается снарядов, – снаряд – это не просто железная банка, это пороха. Пороха – это либо хлопок, либо целлюлоза, либо лен. Это надо вырастить, купить, обработать, приготовить и так далее. То есть, это требует времени. И, поскольку, в целом, как я понимаю, Российская Федерация не готовилась к тому, чтобы вести затяжную войну, – парады проводили, а к войне серьезно не готовились, появился определенный дефицит боеприпасов, который ощущали в последний год, даже больше года – именно из-за того, что промышленность еще не раскрутилась, а, во-вторых, не были закуплены и приготовлены большие запасы порохов», – отметил он.

«Сейчас эта проблема решена. Я, правда, совсем не готов прибегать к каким-то алармистским или очень российско-патриотическим фразам, заверениям, обещаниям, но я правда считаю, что российская военная машина, когда она раскрутится, а она сейчас раскручивается, обеспечит армию всем необходимым», – заявил Рогозин.