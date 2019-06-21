21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
История, Местная власть, Общество, Политика, Украина, Харьков
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Решение харьковских депутатов о проспекте маршала Жукова вступило в силу

Мэр Харькова Геннадий Кернес подписал решение депутатов Харьковского горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил изданию МедиаПорт.

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Кернес посоветовал журналистам искать соответствующее решение на сайте горсовета. В Едином реестре городских актов решение было опубликовано с печатью Департамента организационной работы, но Кернес заверил, что “раз есть печать, значит, есть и подпись”.

Вопрос о возвращении проспекта Григоренко имени Маршала Жукова депутаты Харьковского городского совета рассмотрели 19 июня.

После этого националистический пропагандист Владимир Вятрович заявил о намерении судиться с харьковским горсоветом.

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