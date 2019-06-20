Решение Конституционного суда по выборам вызвало у Ляшко истерику

20.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава Радикальной партии Олег Ляшко выпустил экстренное видеообращение в связи с сегодняшним принятием Конституционным судом Украины решения, признавшего конституционность роспуска паламента и назначения новых выборов на 21 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Видео размещено на страничке Ляшко в соцсети.

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“Я утверждаю, что сегодня на судей Конституционного суда оказывается огромное давление, чтобы скрыть нарушения Конституции Зеленским. И глава КСУ лично принимает в этом участие. По моей информации, глава Конституционного суда Наталья Шаптала минимум дважды за последнее время была в Администрации президента. Что она делала на Банковой в то время, когда в КСУ оспаривается указ Зеленского?”, – заявил Ляшко.

Также он заявил, что “узурпация власти со стороны Зеленского приведет Украину к восстанию и пролитию крови”, так же, как к этому привело предыдущее решение КС в 2010 году, вернувшее Конституцию в редакции 2004 года, что было выгодно тогдашнему президенту Виктору Януковичу.

Во время записи обращения Ляшко срывался на крик и стучал кулаком по столу в своем кабинете.

В свою очередь, глава КСУ Шаптала опровергла “клеветнические утверждения Ляшко” о посещении ею Администрации президента и встречах с Владимиром Зеленским.

Она заявила, что видела Зеленского дважды – но это было на публике: 20 мая глава КС приводила Зеленского к присяге президента в Верховной Раде, а 11 июня президент имел слово на открытой части заседания Палаты Конституционного Суда по рассмотрению дела о конституционности роспуска парламента.

“Заявление народного депутата Ляшко носит манипулятивный характер, не соответствует действительности, направлено на формирование в обществе предвзятого мнения о Конституционном Суде, в частности, в контексте рассмотрения им дела о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа президента “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов”, – заявила Шаптала.

“Такие заявления некоторых неответственных политиков воспринимаются как давление на главу Конституционного Суда и Конституционный Суд Украины в целом”, – считает она.

Отметим, что Олег Ляшко и его политсила – в числе проигравших от сегодняшнего решения КСУ. Согласно всем соуцопросам Радикальная партия не попадает в следующий созыв парламента.