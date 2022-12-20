«Решение о мобилизации было принято в самый последний драматичный момент» – Дугин

Бежавшие из России после объявления частичной мобилизации – это некроз русского общества, извлечение которого только оздоровило страну.

Об этом в эфире радио «КП» заявил философ и политолог Александр Дугин, которого на Западе называли идеологом Владимира Путина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы объявляем мобилизацию. С одной стороны, это правильное решение. Это решение принято в тот момент, когда если бы оно было не принято, я не знаю, чтобы было с нами, в какой стране мы бы жили и жили бы мы вообще. Это было необходимо сделать давно, заранее. Но это почему-то не делалось, исходя из того, что это могло повредить психологическому состоянию дачников, курортников, отпускников. Когда мобилизация была объявлена, то эта картина мира стала входить из расфокуса в фокус. То есть, вы вернулись, хорошо отдохнули? Хорошо. Ну, если у вас есть военная профессия, она нам сейчас очень будет нужна для спасения страны. И, кстати, многие дачники, отдыхающие (это парадокс, я думаю, что тут мы ошиблись), что эти расслабленные «хот-дог на стоянке – граждане России», многие, не скажу – все, кто-то ринулся на Верхний Ларс, а кто-то спокойно взял автомат, надел бронежилет и присоединился к тем, кто воюет уже не то, что с 24-го февраля и не только с 2014-го года, а которые понимают, что нас не оставят в покое, если мы не победим метрополию глобального мира, то нам жизни не будет. Мы призваны и мобилизованы давно», – отметил он.

«И тут страна выбрасывает из себя, как некий вирус, отраву, людей Верхнего Ларса, Казахстана. Те люди, которые предали страну тогда, это уже не просто заправочная, отдыхающие – это настоящий некроз нашего общества. Побежала по-настоящему тёмная часть. Поэтому наша частичная мобилизация – это колоссальное оздоровление нашего народного организма», – объяснил Дугин.