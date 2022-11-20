Решение ООН по конфискации российских денег – какие будут последствия

Принятая на днях резолюция Генассамблеи ООН о репарации российских денег в пользу Украины служит квази-правовой основой для попытки бандитской экспроприации.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Просто очень хочется украсть наши деньги: арестованные на Западе средства РФ, средства наших граждан-частных вкладчиков и средства компаний. Правовой основы для этого нет никакой. Это абсолютное попрание всех норм международного экономического общежития. У них нет даже решений национальных судов. Им нужна какая-то квази-правовая основа. Вот они придумали эту инициативу, повыкручивали руки, как это всегда бывает, целому ряду стран. Но статистика очень показательна. Они впервые по «украинской» теме не набрали даже 100 голосов», – сказал Долгов.

Он полагает, что многие страны не проголосовали за резолюцию, поскольку увидели в ней прецедент, который впоследствии может быть использован против них самих. Сенатор считает, что решение Генассамблеи подрывает доверие к доллару и западным финансовым институтам.

«Сейчас это будут пытаться использовать в качестве квази-правового прикрытия своего экономического бандитизма. Реагировать надо спокойно и ни в коем случае не придавать дополнительную популярность этому решению. Оно для них провальное. Никаких последствий для судов оно иметь не может. Другое дело, насколько суды находятся под политическим влиянием. К сожалению, это очень часто именно так. Но для объективного суда эта резолюция не создает никаких правовых последствий. Но очень хочется наши деньги прикарманить. Часть пустить на поддержку Украине, а большую часть – присвоить. Это новое слово в мировой политике. Элементарный бандитизм», – сказал Долгов.