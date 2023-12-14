«Решение принято на днях» – Путину пришлось извиняться за проблему с яйцами у Патрушева и правительства

Елена Острякова.  
14.12.2023 17:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Цены, Экономика


Президент РФ Владимир Путин обсудил повышение цен на куриные яйца с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым.

Об этом он сам рассказал сегодня на «Прямой линии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин обсудил повышение цен на куриные яйца с министром сельского хозяйства...

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«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, что у него с яйцами. Он ответил, что всё в порядке. Честно, это прямая речь. А я говорю, что у граждан наших есть проблема — рост цен на 40% и больше – на яйцо курицы и на мясо куриное», – сказал Путин.

По его словам причина повышения цен в том, что в России наблюдается небольшое повышение доходов, увеличивается потребительский спрос, а объемы производства не растут.

«Это был относительно дешевый белок, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем, в свое время мог сразу с утра штук 10 яиц навернуть», – признался Путин.

Он считает, что правительство совершило ошибку, не договорившись вовремя о дополнительном импорте яиц. Поставки готовы наладить Турция и Белоруссия.

«Решение принято на днях, и ситуация будет улучшаться, потому что, минимум, две недели назад эти разговоры с министерством имели место быть. Сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Сбой в работе правительства», – сказал Путин и добавил, намекая на торговые сети, что «кто-то решил подзаработать».

«Вот молодец Путин! Нашёл силы прямо признать ошибку. Пенсионеры в восторге», – восхитился в своем тг-канале политолог Сергей Марков.

«Во власти, в первую очередь, не с яйцами проблема, а с мозгами и с совестью», – остался недоволен лидер Левого фронта Сергей Удальцов.

«Ответ Путина на главный вопрос дня явно выглядит как домашняя заготовка. Поэтому правительство о «недоработке правительства» должно быть в курсе. Очень мягкая получилась подача», – считает политолог Максим Жаров.

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