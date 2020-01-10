«Решение принято, проводим АТО». Как Яценюк отказался от мира в Донбассе

10.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Люди, дорвавшиеся до власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году, сдавали Крым с той же целью, с которой разожгли кровавое противостояние на Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил экс-министр внутренних дел Украины, последний украинский премьер-министр Крыма Анатолий Могилёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении тех пяти лет, когда правили люди, пришедшие к власти в следствии событий 2014 года в Киеве, эта власть однозначно была не заинтересована в возврате Крыма… События февраля 2014 года в Крыму – я неоднократно в то время обращался к руководству Украины, к высшим должностным лицам о том, что необходимо на данные вопросы решать. Были все предпосылки для решения РНБО о введении или военного положения, или проведения АТО.

Почему это не сделали? Можно предполагать какие-то корыстные мотивы, но, думаю, в большей мере играло роль то, что лицам, которые пришли к власти не было никакой нужды в двух миллионах избирателей, которые явно были не на их стороне, это было одним из мотивов. А второе – я думаю, были какие-то договорённости, что они, придя к власти, эту тему не будут трогать», – заявил Могилёв.

Вместе с тем, по его словам, «АТО» в Донбассе начали по тем же самым причинам, по которым саботировали эту операцию в Крыму.

«Если Крым – было не нужно два с половиной миллиона избирателей, которые явно не были сторонниками людей, пришедших к власти, то Донбасс тоже не был сторонником. Поэтому в Донбассе этот конфликт развили до полного непонимания того, что там происходит.

Я разговаривал с первичных разговоров на тот момент в Луганской области, это наши генералы милицейские, которые тоже в то время ещё были во власти. Они приезжали оттуда с предложениями о том, какие условия выдвигают выступающие там, и как этот конфликт можно решить.

Это были вполне разумные требования – не привлекать кого-то к ответственности, язык и так далее. На это Яценюк, будучи уже премьер-министром, заявил о том, что мы уже приняли решение, проводим АТО», – рассказал Могилёв.