«Решение российско-украинского конфликта одно – широкомасштабная война» – Савченко

19.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Противостояние России и Украины по крымскому и донбасскому вопросам зашло в тупик, из которого нет другого выхода, кроме силового.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявила экс-парламентёр, участница «АТО», наводчица и убийца Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разговор в Нормандском формате на высшем уровне будет идти по поводу того, что России нужно отойти от границ. Если бы это был 2016-2018, уже даже не 2019 год, Россия бы сказала: «Хорошо мы отойдём, но заберите Донбасс на наших условиях».

Теперь Россия так не скажет, сейчас она скажет: «Донбасс мы вам отдадим только при условии воды в Крым и признания Крыма российской территорией». На это не может пойти ни Франция, ни Германия, ни, тем более, Украина», – рассуждает Савченко.

По её словам, РФ якобы в этом вопросе деваться некуда, однако и Украина не пойдёт на такие условия, поэтому решать проблему придётся в ходе полномасштабной войны

«Для чего России ставить такие условия? У них нет другого выхода, у них выбор экологической катастрофы в Крыму. Нужно понимать, что полуостров привязан к материку, как ребёнок к матери и все его процессы – экологические, жизненнообразующие, они связаны с материковой частью. Не привязан Крым к Сочи, привязан он к Херсонской области.

Поэтому надо понимать, что это – болезненный момент, который Россия, даже построив мост Керченский, не сможет решить. Они же не смогут возить туда воду тоннами.

Поэтому будет обговариваться, как разорвать этот Гордиев узел. Россия будет снимать напряжение с себя, забирая Крым. Этого нельзя допустить, поэтому мы стоим в тупике. И решение соответственно полномасштабная война», – заключила экс-боевик «АТО».