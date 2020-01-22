Решение США о запрете на въезд шокировало белорусскую оппозицию

22.01.2020, Москва, Елена Острякова

Гражданам Белоруссии может быть запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Об этом сообщил Politico со ссылкой на источники, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белоруссия будет включена в список стран, граждане могут представлять опасность, наряду с Мьянмой, Эритреей, Кыргызстаном, Нигерией, Суданом и Танзанией.

В списке уже с 2017 года находятся Сирия, Иран, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Его окончательный вариант будет оглашен 27 января.

Белорусский МИД сообщения американских СМИ не комментирует.

«МИД никакого официального уведомления от американской стороны не получал. Комментировать сообщение СМИ не будем», — заявил TUT.BY заместитель начальника управления информации МИД Андрей Шупляк.

Сообщение о запрете на въезд потрясло прозападную белорусскую оппозицию, которая надеется на потепление отношений с США как стимуле для властей разорвать союзнические отношения с Россией.

Политолог Артем Шрайбан объясняет возможное решение США «нелепостью».

«Трамп вводил эти ограничения пару лет назад для мусульманских стран. Потом ему сказали, что это немножечко дискриминация и он добавил в список еще пару вечных изгоев типа Венесуэлы и Северной Кореи. Но показывать электорату, что ты ковбой и борешься с мигрантами, надо снова, скоро выборы. Поэтому подтянули автоматом список следующих стран-изгоев, в котором по старой памяти и мы висим.

То, что левая рука (Госдеп США) работает на разморозку отношений с Минском, а второй руке (администрации президента) на это плевать – неудивительно. В одном ведомстве работают профессионалы, во втором – люди, которых набрал Трамп», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Возможно, конфуз с визами для демонстрирующего новую лояльность Минска разрешит госсекретарь США Майк Помпео, о визите которого 1 февраля сообщает «Радио Свобода».

Ранее ожидалось, что Помпео совершит турне по странам СНГ в первых числах января. Однако после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани визиты были отменены.

Планируется, что Помпео будет в Киеве 30 января и 1 февраля, оттуда приедет в Минск, 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля будет в Ташкенте. Это будет первый визит госсекретаря США за всю историю независимой Белоруссии. В Вашингтоне не скрывают, что хотят наладить отношения «с одной из последних стран, полностью находящихся под влиянием Москвы».

В августе советник президента США Джон Болтон встретился сначала с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, а затем в Варшаве с секретарями советов безопасности Белоруссии, Украины и Польши. В украинских СМИ заговорили о создании «новой Речи Посполитой» в противовес России. Сразу после этого визита президент США Дональд Трамп объявил об отставке Болтона.

При этом в сентябре было объявлено о восстановлении диппредставительства между США и Белоруссией на уровне послов. Минск отозвал своего посла в Америке в 2008 году после того, как США ввели против Белоруссии санкции в ответ на отказ Минска освободить из колонии оппозиционера и экс-кандидата в президенты Александра Козулина. Тогда же главе американской дипмиссии в Беларуси Карен Стюарт предложили покинуть страну.

В апреле этого года министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей официально проинформировал Госдеп США Джорджа Кента об отмене ограничений на количество сотрудников посольства в Минске. Как заявила представительница Freedom House Софья Орлоски, расширение штата американского посольства в Минске позволит увеличить финансовую помощь неправительственным организациям, работающим против белорусских властей и идеи интеграции с Россией.