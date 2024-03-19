Решение суда ООН по Крыму – предвестник дурных новостей для киевских хунтарей

Недавний отказ Международного суда ООН поддержать позицию Украины о якобы имеющих место преследованиях в Крыму по национальному или религиозному признакам – предвестник изменения ситуации в пользу России.

Об этом на «круглом столе» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет осень 2024 года, будет осень 2025-го, мы будем видеть с вами как динамично меняется международная ситуация, международно-правовая, и начало этому положило решение этого Международного суда, которым суд не согласился с той оценкой, которая была предъявлена Украиной, – и не выявил никаких элементов дискриминации в нормах российского антиэкстремистского законодательства. Равно как и не нашел нарушения в применении этих норм российскими правоохранительными органами», – указала сенатор.

Суд отметил, что жители Крыма имеют доступ к образованию на крымско-татарском и украинском языках. Хотя, как отметила Ковитиди, 10 лет Украина морочила голову всему миру, рассказывая, как неправильно поступают в Крыму.

«Чрезвычайно важно сегодня отметить, что не мы плохие, а, наверное, плохие те, кто у нас украл наше «скифское золото». И мы боремся, доказывая, что это правовой беспредел, мы бьёмся над этим.

И, тем не менее, уничтожение историко-культурного наследия народов Крыма не повлекло ни одного решения Организации объединённых наций, молчит ОБСЕ, когда наши музейные ценности вывозили вагонами», – подчеркнула Ковитиди.