Решение суда в Гааге по аресту Путина. Какие последствия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил с туалетной бумагой сегодняшнее решение об аресте Владимира Путина, вынесенное судом в Гааге.

«Не нужно объяснять, где использовать эту бумагу», – написал Медведев в блоге. Впрочем, другие комментаторы предупреждают о том, что вердикт будет иметь большие последствия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«По сути, это акт объявления войны российскому государству, так как Президент – это один из символов государственной власти», – напоминает журналист Дмитрий Борисенко.

«Ордер МУС на арест Путина – очередной подъем ставок в украинском конфликте. На деле он означает не столько прямую угрозу для самого хозяина Кремля, сколько политические и моральные ограничения для лидеров стран Запада, подписавших Римский статут Международного уголовного суда, вести с ним переговоры, ведь они так подпадают под жесткую критику в своих странах. То есть данный ордер усложняет переход от боевых действий к переговорам по Украине, а значит, война на истощение будет продолжена», – прогнозирует одесский политик Вячеслав Азаров.

С таким прогнозом согласен и часто бывающий в зоне СВО новосибирский депутат Ростислав Антонов.

«Вот уже некоторое время частью в основном российских экспертов активно и, я бы даже сказал с надеждой, обсуждается заморозка конфликта. Что мол, остановимся там, где есть, и дальше начнется санкционная война, удушение и превращение России в большой Иран. Судя по озвученному решению, фантазии о заморозке – это только фантазии. Никто никаких переговоров с нами вести не будет, по крайней мере, до тех пор, пока не закончатся украинцы (которых совсем Западу не жалко), а, возможно и поляки (которых, в общем, тоже). Противостояние это будет длиться не год, не два, а значительно дольше, со всеми вытекающими. Замириться не дадут. Остается только побеждать».

Сейчас в мире есть 123 страны, которые ратифицировали Римский статут. На карте они указаны зеленым цветом.

Российский политолог Сергей Марков считает, что решение суда не сможет помешать международной деятельности Путина.

«Уголовный суд в Гааге не признают Россия, США, Китай, Индия, Турция, Иран, Саудовская Аравия. То есть почти все страны, которые занимаются активной внешней политикой не признают его. Поэтому восторженный визг врагов России сейчас глуп. Все дипломатические визиты Путина будут идти как и прежде во все страны. Пример. Собирается, например Путин с визитом в Бразилию или Аргентину или Германию, или Италию, которые признают МУС. Спокойно Путин туда поедет, только перед этим среди сотни тех обязательств по визиту, которая берет на себя принимающая сторона, добавится, что эта страна не признает легитимным решение МУС по Путину. И все. Поэтому – восторженный визг врагов России из-за решения МУС просто глуп. А в Германию и Италию Путин не поедет не из-за МУС, а из-за того, что эти страны находятся в состоянии гибридной войны с Россией», – полагает Марков.

Так или иначе, но есть вопрос по поводу «красных линий»:

«Стесняюсь спросить – это «красная черта», или мы и дальше будем заискивать перед западными «партнерами», торгуя с ними себе в убыток, умоляя о пощаде и прощении. И главное – не нанося ударов по объектам военно-политического управления укро-хунты, не уничтожая главарей киевских сатанистов и разрешая боевикам уничтожать наших мирных жителей?» – пишет Игорь Скурлатов, доктор политических наук.