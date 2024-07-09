Решение суда: Заукраинские театралки-либералки получили 6 лет колонии

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Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии «режиссерку» Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук, внесенных в список экстремистов, по делу об оправдании терроризма в постановке «Финист Ясный Сокол». В срок отбывания наказания зачтётся время их ареста из расчёта 1 день за 1 день. «Режиссерка» и сценаристка были задержаны в мае прошлого года.

Спектакль «Финист Ясный Сокол» – о судьбах женщин, которые решили заочно выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Боевики запрещенной террористической ИГИЛ и вербовщики показаны в спектакле как настоящие мужчины, которые могут убивать ради «высоких» целей.

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Постановка получила в 2022 году две премии «Золотая маска», а также была отмечена на фестивале новой драматургии «Любимовка», финансируемом олигархом Михаилом Прохоровым.

Заявление в следственные органы написали еще в 2021 году активисты «Национально-освободительного движения» Вячеслав Туник и Светлана Щенникова. Они просили силовиков проверить постановку, поскольку она является «инструментом информационной войны против безопасности России».

Наблюдатели полагают, что дело было возбуждено из-за мерзких пасквилей Беркович против российской армии, которые она распространяла через соцсети. Ее рифма «мобики-гробики» возмутила многих. Ранее «режиссерка-поэтесса» уже отметилась издевательскими стихами про «Бессмертный полк», а также демонстративным отказом подписывать контракт с Театром Наций из-за того, что актер Евгений Миронов посетил Мариуполь.

Адвокат Ксения Карпинская сообщила, что будет обжаловать приговор. Его «жестокость» предсказуемо возмутила либералов, а представительство ЕС в РФ еще накануне опубликовало заявление: «Подобные попытки контролировать все свободное художественное творчество должны быть прекращены».

«Впервые со сталинских времен – откровенно, неприкрыто за художественное произведение. Главная претензия к ним, конечно же, пронзительные стихи Жени Беркович про Украину. Только ненависть и ярость. И желание возмездия, о котором сама Беркович – или кто-то еще – сможет написать еще одну талантливую пьесу», – заявил бежавший за границу иноагент Дмитрий Гудков.

Впрочем, за театралок заступились не только беглые русофобы, но и, например, успешная актриса Юлия Пересильд.

«У девочек дети. В год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен», – сказала она.

«Зачем на шестерку законопатили барышень, которые мне не симпатичны, но не совершили ничего противозаконного? Чтобы остальные боялись? Чтобы двое детей с особенностями у одной из них побольше пострадали?» – вторит радиоведущий Игорь Виттель.

«А что они хотели, когда рисовали романтичный образ женщин-террористок? Искусство должно бороться со злом, а не героизировать его и популяризировать», – не соглашается политолог Алексей Ярошенко.

Ведущий «Радио России» Дмитрий Конаныхин ранее обращал внимание, что к защите осужденных не случайно подключились видные деятели – дело театралок-либералок наверняка еще будет иметь продолжение.

«Кто такая «Женя Беркович», что из-за неё на британский флаг рвутся Собчак и Розенбаум? Это очень-очень дорогая и слишком массированная защита».

Обозреватель Павел Смоляк пояснял:

«У этой Жени Беркович, занятные родственники. Отец живет в Израиле, бабушка (по маме) – Нина Катерли, в прошлом писательница, о которой, думаю, мало кто сегодня помнит . Люди «с прекрасными лицами» успешно воспроизводят себе подобных. Не сильно плодятся, но, так сказать, качественно. Бабка «правозащитница», мама там же, дочка выходила с плакатом «Нет войне» и защищала педофила Юрия Дмитриева. Династия. Бездельничают, ставят спектакли, которые никто не видел, и о которых узнали лишь после скандала и уголовного дела, пишут бесполезные книги, издаваемые крохотными издательствами тиражом, похожим на погрешность, но живут сыто и уютно… Зависть берет. Где выдают рецепт такого счастья? Дайте адресок. Или первое условие – быть сволочью? Тогда, простите, нет».