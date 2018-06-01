01.06.2018, Москва, Олег Кравцов

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Решение украинского кризиса не растянется на десятилетия

После выборов на Украине, проведение которых запланировано на 2019 год, можно ожидать предоставление Донбассу статуса автономии.

Об этом в интервью “Известиям” заявил Вольфганг Шюссель, с 2000 по 2007 год занимавший должность канцлера Австрии.

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По его словам, если будет прогресс в выполнении Минских соглашений, то ЕС будет постепенно ослаблять антироссийские санкции, а после выборов на Украине может быть сделан очередной шаг к разрядке.

“Например, принят работоспособный закон об автономии, – сказал Шюссель. Возьмите как пример Южный Тироль — провинцию Италии, которая была немецко-говорящей составной частью Австрии. После первой и второй мировых войн этот регион отошел Италии. Мы видели там в прошлом много кровавых стычек и терактов, но в конце концов мы нашли выход в виде автономии, которую уже никто не оспаривает. И сейчас это может служить блестящим примером того, как следует решать подобные проблемы”.

“То есть, решение украинского кризиса не растянется на десятилетия?”, – уточнило издание.

“Нет, украинские выборы уже скоро — думаю, после них будет шанс на мирное решение”, – полагает экс-канцлер Австрии.