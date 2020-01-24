«Решение Вашингтона»: двух российских дипломатов выслали из Болгарии

24.01.2020, Москва, Елена Острякова

Дипломат посольства РФ и сотрудник Торгового представительства РФ в Болгарии объявлены персонами нон грата.

Соответствующую ноту вручили сегодня послу РФ в Болгарии в МИДе страны.

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Об этом сообщает в своем «фейсбуке» российское посольство в Болгарии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Сотрудники покинут страну пребывания в указанные в нотах сроки. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер.

При этом считаем решение болгарских властей распространить данную информацию в публичном пространстве до официального уведомления Посольства не соответствующим традиционно конструктивному духу отношений между нашими государствами», – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что после получения информации от агентства нацбезопасности провела досудебные разбирательства в отношении двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, однако из-за того, что они обладают статусом дипломатической неприкосновенности, дело было закрыто.

Политолог Олег Бондаренко полагает, что очередная провокация со стороны болгарских властей может говорить о продолжающейся антироссийской истерии со стороны действующего правительства Бойко Борисова.

«Это продолжение политики, которой Борисов остается привержен с момента избрания на пост премьер-министра. В этой связи я остаюсь скептиком в вопросе того, когда и как Болгария все-таки решится присоединиться к балканской ветке «Турецкого потока», построит свой участок и сдаст ее.

Болгария не является в чистом виде суверенным государством. Она слишком сильно зависит от решений Еврокомиссии и от траншей различных западных финансовых организаций, которые управляются из Вашингтона. В этой связи решение Болгарии следует расценивать как решение Вашингтона, а не Софии», – сказал Бондаренко «ПолитНавигатору».