Решением Рады каратели добробатов будут преподавать в украинских военных вузах

07.09.2021 19:55 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Депутаты Верховной рады приняли за основу законопроект, согласно которому, по их мнению, в военных вузах Украины смогут преподавать все участники боевых действий в Донбассе, в том числе националисты из карательных батальонов, что «приблизит страну к стандартам НАТО».

За проект закона в первом чтении парламент проголосовал фактически единогласно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя документ, депутат «Слуги народа» Ирина Верещук заявила, что целью законопроекта «о внесении изменений к некоторым законам Украины о военном образовании и науке» является «усовершенствование процесса обучения в высших военных учебных заведениях».

«С целью выполнения требований положений статьи 15 закона о национальной безопасности Украины, относительно определения основ военной кадровой политики и подготовки кадров для выполнения мероприятий оборонного планирования, постановляется, что уровень военного образования – оперативно-тактический и оперативно-стратегический, после получения силы этого закона приравнивается к уровню военного образования – оперативный и стратегический соответственно. Они будут идентичны уровню военного образования стран-членов НАТО», – объявила Верещук.

В свою очередь экс-глава СБУ, а ныне депутат Рады от «Батькивщины» Валентин Наливайченко заявил, что благодаря принятию таких положений, в военных вузах смогут преподавать абсолютно все, кто участвовал в боевых действиях на Донбассе.

«Время использовать опыт отражения российской агрессии в нашем украинском военном образовании. Время сделать так справедливо, чтобы каждый, кто защищал на передовой, от добровольца, волонтёра до специалистов наших ВСУ, получили возможность преподавать в высших и других военных учреждениях для наших защитников. Время это сделать, чтобы в каждом из 12 вузов, на каждой из 31 военной кафедры такие специалисты получили возможность и преподавать, и повышать нашу обороноспособность. Итак, очень важно сделать так, как сделано в странах-членах НАТО – тактическое, оперативное и стратегическое военное образование, это то, о чём заботится государство и заботится парламент», – вещал Наливайченко.

За законопроект проголосовал 331 депутат, кнопку «против» не нажал ни один парламентарий.