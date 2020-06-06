Решения наступать-отступать на Донбассе принимает не Украина – киевский политолог

06.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

У Украины нет собственной субъектности, чтобы принимать или не принимать какие-либо решения на Донбассе.

Об этом в эфире YouTube-канала «UkrLife» заявил киевский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Донбассе тревожные тенденции, в самопровозглашённых республиках объявлена мобилизация, и эта мобилизация уже вторую неделю практически не прекращается, я смотрю донецкие и луганские ресурсы – эта мобилизация не отменена. Каждый день происходят провокации то с одной, то с другой стороны линии соприкосновения, поэтому мы сейчас реально балансируем на опасной грани возобновления активных боевых действий», – заявил Бондаренко.

«Разве Россия может сейчас пойти на это? Зачем это России?» – спросила модератор канала.

«Запросто. Давайте отключим логику, мы постоянно говорим, что может пойти Россия, а может пойти Украина на это?» – ответил вопросом эксперт.

«В наступление? Думаю, что нет. А нам зачем?» – сказала ведущая.

«А это не будет решать Украина. К сожалению, все вопросы, связанные с наступлением-отступлением, миром, решает не Украина. Украина в данной ситуации не имеет собственной субъектности, чтобы наступать-отступать, принимать или не принимать решения», – объяснил политолог.