«Решено с ним больше не считаться»: Зеленский и Европа задумали распять Трампа, не дожидаясь выборов
Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его европейские подельники решили, что за три недели до выборов в Конгресс США можно перестать считаться с Дональдом Трампом.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У Зеленского были установки – не ссориться с Трампом. Если помните, после скандала в Белом доме он не домой полетел, а в Великобританию.
Получил инструкции, переговорил с европейцами. Все выступили в его поддержку тогда, с одной стороны. С другой стороны, они посоветовались и приняли политику, которую должен проводить Зеленский и они все вместе: они решили «переждать Трампа».
И они так и действовали, ждали выборов в Конгресс. Но оказалось, что ждать до конца Трампа – это слишком долго. Ведь у них времени не так много. У них рейтинги падают, ситуация в экономике не такая хорошая. Сегодня Макрон есть, завтра Макрона нет и так далее. Поэтому надо действовать сейчас», – объяснял Царёв.
«И Зеленский вплоть до последних дней двигался по этому сценарию. Трамп выступал – да, Зеленский огрызался, но не прямо и не грубо. И три дня не бил по российским НПЗ.
Но потом он поехал в Великобританию, получил новую инструкцию. Ему сказали, что может делать дальше, что хочет, ведь осталось три недели, и Трамп уже ничего не сделает. Ну, перестанет поставлять разведданные – будет плохо, но для него это станет катастрофой, мы его распнём, и он пролетит ещё сильнее в Конгрессе.
И Зеленский ударил по Рязанскому НПЗ. Вот Теперь мяч на стороне Трампа. Ну а что Трамп?
Поэтому европейцы решили больше не считаться с Трампом. Политика умиротворения прошла», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Решено с ним больше не считаться»: Зеленский и Европа задумали распять Трампа, не дожидаясь выборов