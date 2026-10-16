«Решено с ним больше не считаться»: Зеленский и Европа задумали распять Трампа, не дожидаясь выборов

Максим Столяров.  
16.10.2026 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4124
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, США, Украина


Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его европейские подельники решили, что за три недели до выборов в Конгресс США можно перестать считаться с Дональдом Трампом.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его европейские подельники решили, что за три недели до...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«У Зеленского были установки – не ссориться с Трампом. Если помните, после скандала в Белом доме он не домой полетел, а в Великобританию.

Получил инструкции, переговорил с европейцами. Все выступили в его поддержку тогда, с одной стороны. С другой стороны, они посоветовались и приняли политику, которую должен проводить Зеленский и они все вместе: они решили «переждать Трампа».

И они так и действовали, ждали выборов в Конгресс. Но оказалось, что ждать до конца Трампа – это слишком долго. Ведь у них времени не так много. У них рейтинги падают, ситуация в экономике не такая хорошая. Сегодня Макрон есть, завтра Макрона нет и так далее. Поэтому надо действовать сейчас», – объяснял Царёв.

«И Зеленский вплоть до последних дней двигался по этому сценарию. Трамп выступал – да, Зеленский огрызался, но не прямо и не грубо. И три дня не бил по российским НПЗ.

Но потом он поехал в Великобританию, получил новую инструкцию. Ему сказали, что может делать дальше, что хочет, ведь осталось три недели, и Трамп уже ничего не сделает. Ну, перестанет поставлять разведданные – будет плохо, но для него это станет катастрофой, мы его распнём, и он пролетит ещё сильнее в Конгрессе.

И Зеленский ударил по Рязанскому НПЗ. Вот Теперь мяч на стороне Трампа. Ну а что Трамп?

Поэтому европейцы решили больше не считаться с Трампом. Политика умиротворения прошла», – добавил он.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Решено с ним больше не считаться»: Зеленский и Европа задумали распять Трампа, не дожидаясь выборов

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора