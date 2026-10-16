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Украинский узурпатор Владимир Зеленский и его европейские подельники решили, что за три недели до выборов в Конгресс США можно перестать считаться с Дональдом Трампом.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского были установки – не ссориться с Трампом. Если помните, после скандала в Белом доме он не домой полетел, а в Великобританию. Получил инструкции, переговорил с европейцами. Все выступили в его поддержку тогда, с одной стороны. С другой стороны, они посоветовались и приняли политику, которую должен проводить Зеленский и они все вместе: они решили «переждать Трампа». И они так и действовали, ждали выборов в Конгресс. Но оказалось, что ждать до конца Трампа – это слишком долго. Ведь у них времени не так много. У них рейтинги падают, ситуация в экономике не такая хорошая. Сегодня Макрон есть, завтра Макрона нет и так далее. Поэтому надо действовать сейчас», – объяснял Царёв.