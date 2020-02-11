«Решили показательно наказать». Неонацист попал в ИВС за осквернение могилы Ватутина

11.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Киеве за участие в осквернении памятника легендарному советскому генералу Николаю Ватутину был задержан 19-летний неонацист Иван Хоменко, которому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе неонацистской организации «Неизвестный патриот», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Ночью 10 февраля группой неизвестных лиц было совершено очередное осквернение памятника генералу Красной Армии Николаю Ватутину, установленного на его могиле в центре Киева: монумент облили зеленой краской. Сотрудникам полиции удалось задержать одного из вандалов, которым оказался член организации «Неизвестный патриот», неонацист Иван Хоменко, якобы «только снимавший» происходящее на видеокамеру.

Задержанного уже собирались отпустить, однако якобы вмешались сотрудники посольства РФ на Украине и потребовали наказать вандалов. В результате неонациста увезли в ИВС и открыли уголовное производство.

«Ивану начали шить 297 статью, которая предусматривает заключение до 7 лет и отправили его в ИВС, где он находится и сейчас. На высоком уровне было решено, что такие инциденты не способствуют мирным процессам с РФ и, соответственно, нужно показательно наказать хоть кого-то за надругательство над героями Кремля…

Он может отправиться в тюрьму, потому что враг давно не только на востоке, но и на Печерских холмах во властных кабинетах», – возмущаются соратники задержанного.