Решился вопрос с поставками российской вакцины в Приднестровье

08.04.2021, Москва, Елена Острякова

Приднестровье получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции в апреле и в мае через Молдову.

Об этом президент ПМР Вадим Красносельский заявил в эфире youtube-каналу Sputnik, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже достигнута принципиальная договоренность. Мы договорились с администрацией президента РФ. Конкретно – с Дмитрием Козаком. Еще 20 декабря была принципиальная договоренность о поставке данной вакцины на территорию Приднестровья. Но были технические сложности, связанные в большей степени с Молдовой. Сначала ждали регистрацию, потом – установления коммерческой цены на данный препарат. Сейчас вроде бы все решено.

Данная вакцина поступит в Приднестровье двумя партиями: в апреле и в мае. В апреле 42 тыс доз, в мае 20 тыс доз. Сейчас решают технические вопросы с логистикой. Будет самолет Москва-Кишинев», – сказал Красносельский.

24 марта Верховный совет Приднестровья обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «оказать содействие в деле спасения жизней соотечественников» и способствовать скорейшему доставке в республику российской вакцины «Спутник V».

«Коронавирусные стационары в республике заполнены на 97%, прирост заболевших вдвое превышает числе выздоровевших», – говорится в обращении.

Поставкам вакцины мешают «искусственные барьеры», которые создает Молдова. Республика вынуждена применять вакцину «AstraZeneca», которую передала Румыния через Молдову, хотя ранее не планировала это делать.