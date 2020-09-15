«Решить проблему раз и навсегда» – Путин с Лукашенко недаром закрывались на 3 часа

15.09.2020, Москва, Максим Карпенко

На вчерашней встрече без свидетелей президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали процесс объединения государств, поэтому она и была закрытой.

Об этом в эфире интернет-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, Белоруссия может сохраниться только в составе единого с Россией государства, как это было в предыдущие исторические периоды.

«Есть законы истории, законы геополитики и эти законы никто еще не обошел, и по ним Белоруссия идет в кровавую кашу, остановить ее от движения в которую может только воссоединение государственности с Россией и защита совместными усилиями этой территории, как и в 41-м, 1812-м и во всех предыдущих, многократных исторических случаях…

То, что сейчас происходит – это восстановление, продолжение контакта, это подробное обсуждение ситуации. Я думаю, что закрытая встреча на то она и закрытая – что там скрывать-то? Что денег в долг дали? Что тут скрывать – нечего. Что Союзное государство обязано защищать свои границы – скрывать нечего. О чем говорить три часа «по секрету», вот о чем?

Причем, настолько по секрету, что даже нельзя участвовать помощникам и членам Кабинета министров. Я вам хочу сказать, никогда эти переговоры, кроме как в одном случае, когда они вместе ездили на Валаам, – никогда не носили характера «один на один».

Это значит, что договариваются о длинной игре, а длинная игра, понятно же, не в том, чтобы дать полтора миллиарда, а в том, чтобы решить проблему раз и навсегда с теми претензиями на белорусскую землю, с претензиями на уничтожение белорусского народа, которые постоянно возникают и сейчас реализуются немцами, поляками, американцами, англичанами и всеми их союзниками. Вот об этом и ведется разговор», – заявил Федоров.