Решить проблему украинских БПЛА можно, вырубив и свои беспилотники – Сивков

Анатолий Лапин.  
28.03.2025 15:38
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия может успешно противодействовать украинским дронам.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке, военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может успешно противодействовать украинским дронам. Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил...

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«В чем проблема? Почему на них обращали внимание? Да потому что беспилотник защитить от РЭБ невозможно, он легко подавляется. Почему сейчас его не давят? Ну, во-первых, появились беспилотники с управлением через кабель-трассы, но можно создавать средства для рубки этих кабель трасс, а с другой стороны, основная масса беспилотников все-таки работает по радиоканалу, их легко подавить.

Но, если давить направленным лучом, значит, надо соответствующие средства, узконаправленный луч, который будет давить беспилотник. Но ведь можно по-простому сделать, можно взять станцию РЭБ, по принципу «ни тебе, ни себе, никому ничего», и все беспилотники вырубить. Заградпомеха и все. Но, простите, мы тоже привыкли к беспилотникам. Если там у них летает 10 беспилотников, у нас летает 20, то вырубив эти беспилотники, мы теряем больше, чем они. Вот, собственно, и вся игра вокруг всего этого. Да, будет развиваться беспилотная авиация, но говорить о том, что это прям вот беспилотники решают все, это полная чушь», – заявил Сивков.

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