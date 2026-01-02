Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава МИД России Сергей Лавров, некогда считавшийся прозападным выходцем из команды Эдуарда Шеварнадзе, сегодня занимает крайне жёсткую позицию по Украине.

Об этом пишет газета New York Times в обширном материале о ходе переговоров по Украине, составленном по итогам беседы с 300 человеками, имеющими отношение к процессу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Г-н Лавров был убеждённым националистом и категорически выступал против уступок, которые могли бы положить конец войне. Он зловеще говорил о «решении украинской проблемы раз и навсегда», – приводит газета мнение американских переговорщиков.

Издание также цитирует неназванного высокопоставленного чиновника ЕС, который приводит скептическое высказывание Лаврова по поводу обещаний США:

«Сегодня Трамп говорит одно, а что будет завтра — кто знает?».

Газета признаёт, что во время своего первого президентского срока «Трамп говорил о потеплении отношений, но «ястребы», выступающие за более жёсткую политику в отношении России, на ключевых постах в сфере национальной безопасности удвоили усилия».