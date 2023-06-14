Решить задачи СВО можно только дойдя до западных границ Украины – эксперт

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Россия должна быть готовой к тому, что Вашингтон будет драться на Украине до последнего, потому что в ходе СВО решается судьба США как глобального гегемона.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политический аналитик Павел Шипилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им [Вашингтону] также есть за что драться, в равной степени как и нам. Мы должны понимать, что там поставлено на карту всё – столетняя гегемония доллара и процветания США в этом случае подойдёт к концу. Они тоже дерутся за своё будущее, мы должны отдавать себе в этом отчёт. Поэтому они будут продолжать всячески поддерживать Украину. Это война за существование. Они будут истощать, наблюдать за происходящим. Сейчас, мне кажется, их это вполне устраивает. Им удалось нас удержать на тех рубежах, которые сегодня захвачены, и туда-сюда, эта линия соприкосновения будет передвигаться – их это вполне устраивает», – сказал Шипилин.

Он подчеркнул, что единственный способ закончить войну и обрести мир в регионе – это дойти до западных границ Украины.

«Нас же такое положение дел, понятно, не устраивает. Таким образом, объявленные изначально задачи СВО, денацификация и демилитаризация, не решаются. Они решаются только в том случае, если Украина практически до западных границ будет освобождена. Потому что в противном случае, даже если остаётся какая-нибудь Галичина с Волынью, вроде бы мелкие, оттуда будет исходить угроза, это совершенно понятно. Поэтому, конечно, мы должны будем решать эти проблемы безопасности. В противном случае НАТО будет постоянно поддавливать и устраивать разного рода теракты и диверсии. Нам это не нужно», – добавил аналитик.