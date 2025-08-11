Решительная победа России в войне на истощение позволит ей влиять на Европу – гей-бандеровец Портников
В Китае якобы опасаются, что победа России на Украине выведет ее на новый уровень политического могущества.
Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист и отгрытый гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Киселев попросил прокомментировать версию, что КНР в действительности заинтересована в продолжении войны на Украине, чтобы РФ становилась все более зависимой от Пекина.
«Да, Китай может стремиться к продолжению этой войны, которая ослабляет всех практически. Об Украине китайцы думают в последнюю очередь», – согласился Портников.
При этом он считает, что у Китая есть опасения относительно исхода войны, поскольку Россия может серьезно усилиться.
«А что будет, если Россия в войне на истощение одержит решительную победу? Допустим, присовокупив к себе украинские территории, добившись либо исчезновения украинского государства, либо превращения его в страну-сателлит. Ведь Россия тогда выходит на уровень страны, способной политически влиять на Европу.
Тут даже дело не в военной экспансии, а в готовности целого ряда европейских избирателей во многих странах голосовать за ультраправых, ультралевых популистских политиков, способных договариваться с Москвой», – переживает Портников.
