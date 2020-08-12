12.08.2020, Баня-Лука, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Медицина, Общество, Политика, Россия, Сербия
Просмотров:

Республика Сербская (БиГ) готова заплатить аванс за российскую вакцину против COVID-19


Премьер-министр Республики Сербской БиГ Радован Вишкович заявил о том, что руководство энтитета давно отслеживает ситуацию с разработкой российской вакцины от коронавируса через посольство России.

Об этом глава правительства РС заявил телеканалу РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Изначально вакцина планируется для рынка Российской Федерации, но в настоящее время они ведут переговоры с определенными компаниями в области производства лекарств и медицинского оборудования, чтобы подписать соглашение о ее производстве и для иностранного рынка, – прокомментировал ситуацию Вишкович. – Для нас важно то, что Республика Сербская и БиГ ведут переговоры, и мы в некотором роде заняли очередь за вакциной».

Радован Вишкович

По словам премьер-министра РС, поскольку аналогичные переговоры ведутся и некоторыми другими странами Балкан, Баня-Лука готова заплатить Москве аванс, чтобы получить вакцину своевременно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть