Республика Сербская (БиГ) готова заплатить аванс за российскую вакцину против COVID-19

12.08.2020, Баня-Лука, Алексей Топоров

Премьер-министр Республики Сербской БиГ Радован Вишкович заявил о том, что руководство энтитета давно отслеживает ситуацию с разработкой российской вакцины от коронавируса через посольство России.

Об этом глава правительства РС заявил телеканалу РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изначально вакцина планируется для рынка Российской Федерации, но в настоящее время они ведут переговоры с определенными компаниями в области производства лекарств и медицинского оборудования, чтобы подписать соглашение о ее производстве и для иностранного рынка, – прокомментировал ситуацию Вишкович. – Для нас важно то, что Республика Сербская и БиГ ведут переговоры, и мы в некотором роде заняли очередь за вакциной».

Радован Вишкович

По словам премьер-министра РС, поскольку аналогичные переговоры ведутся и некоторыми другими странами Балкан, Баня-Лука готова заплатить Москве аванс, чтобы получить вакцину своевременно.