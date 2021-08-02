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02.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, Политика
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Республика Сербская игнорирует нового западного надсмотрщика за Боснией и Герцеговиной

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на вступление накануне в должность Верховного представителя...

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик отреагировал на вступление накануне в должность Верховного представителя по БиГ, немецкого политика Кристина Шмидта.

По словам лидера боснийских сербов, РС не ждет к себе Шмидта, не собирается вести переговоры с ним и не будет исполнять его решения.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пресс-конференции посвященной вступлению накануне в должность Верховного представителя по БиГ Кристина Шмидта, Додик сказал журналистам, что не будет присутствовать на сегодняшней встрече западного надсмотрщика с членами Президиума БиГ в Сараево. Свои действия лидер боснийских сербов объяснил тем, что ему не о чем говорить с иностранным чиновником.

«Сербы – крепкие орешки, господин Шмидт, вас не ждут в Республике Сербской, и мы не намерены исполнять то, что вы нам придумаете, – сказал сербский член Президиума БиГ. – Наш ответ твердый, мы не можем поверить в добрые намерения Шмидта».

Додик сообщил, что сербский энтитет БиГ готов к созданию единого народного фронта сопротивления и призвал граждан РС объединяться вокруг него.

«Ясно, что мы не должны позволять нелегитимному (намек на то, что Шмидт был назначен, а не согласован на Совбезе ООН, как того требовала процедура – ред.) иностранцу говорить о чем-либо, связанном с сербами и Республикой Сербской …», – заключил лидер боснийских сербов.



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