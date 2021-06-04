Республика Сербская намерена помогать сербским общинам на бошнякско-хорватских территориях БиГ

04.06.2021, Белград, Алексей Топоров

В столице РС – Баня-Луке состоялась встреча председателя городской Скупщины Младена Илича с представителями сербских муниципалитетов бошнякско -хорватской Федерации Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы хотим внести совместный вклад в этих людей, которые выполняют важную работу, и, таким образом, мы оказываем необходимую помощь всем сербам в этих муниципалитетах в ФБиХ, что является нашей обязанностью, – сказал по итогам встречи Илич. – Ситуация, в которой эти люди находятся в ФБиГ, непроста из-за многих факторов, и как городской чиновник, а также член крупнейшей политической партии республики я готов взять на себя ответственность и поднять это сотрудничество на более высокий уровень».

В свою очередь сербский депутат в Доме народов парламента Федерции БиГ Горан Брочета ответил, что слова Илича обнадеживают сербов, живущих на территориях, оставленных Дейтонскими соглашениями бошнякам и хорватам.

«Жить сегодня в Грахово, Купресе, Гламоче, Дрваре очень сложно, и все знают, какую борьбу мы ведем в мирное время, чтобы выжить в своих многовековых очагах, – сказал политик. – Но при поддержке таких людей, как Младен Илич, сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, а также всех, кто находится руководстве Республике Сербской и Сербии, людей, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы помочь сербам Федерации БиГ сохранить свои права, мы имеем надежду на лучшее будущее».

Ожидается, что в скором времени состоится выездной заседание Скупщины Баня-Луки в одном из сербских городков Федерации, жители которых нередко сталкиваются с дискриминацией (в частности при выделении медоборудования во время пандемии коронавируса – ред.), невозможностью обучать своих детей на кириллице в школах и банальному запугиванию.

Еще в годы войны ареал традиционного расселения сербов в БиГ был более широк, чем нынешние границы РС, оставленные за энтитетом Дейтонскими соглашениями. Однако в 1995 году при помощи авиации НАТО хорватско-бошнякские силы провели наступательные операции «Мистраль», «Уна» и «Сана», в ходе которых РС лишилась многих территорий на северо-западе, жители которых либо бежали, либо были вычищены боевиками.

Впоследствии, спустя годы, жители некоторых общин решились вернуться в родные очаги, и чтобы противостоять этому Сараево начало заселять в их дома зарубежных джихадистов и мигрантов.