Республика Сербская не намерена уступать давлению Запада в вопросе фейкового «геноцида в Сребренице»

01.09.2021 19:55 (Мск), Москва, Елена Острякова

Представители Республики Сербской прекратят участие в органах управления Боснии и Герцеговины, если не будет отменено решение бывшего высокого представителя Валентина Инцко, наделенного чрезвычайными полномочиями от ООН, о криминализации отрицания так называемого геноцида в Сребренице.

Об этом сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил в интервью российскому журналу «Эксперт», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша борьба будет политической и правовой. Мы требуем решения, которое будет приемлемо для всех. А если мы его не найдем, тогда не будем участвовать в принятии решений и работе ни в одном из органов на уровне Боснии и Герцеговины. Пусть это трактуют как хотят. Сербский народ пытаются сделать заложниками квалификации о вымышленном «геноциде», и это противоречит нашим интересам», – сказал Додик.

По его словам, Республика Сербская также не признает легитимность нового высокого представителя Кристиана Шмидта, назначенного на должность Высокого представителя без одобрения СБ ООН.

«Представители всех парламентских партий Республики Сербской заявили, что Шмидт избран нелегально, и с ним в статусе Высокого представителя мы встречаться не будем. Не знаю, как он и его канцелярия собираются здесь работать. В качестве выхода из ситуации они решили работать через Совет по выполнению мирного соглашения, который не предусмотрен ни одной резолюцией ООН и не имеет полномочий», – сказал Додик.

Он утверждает, что Республика Сербская сможет защитить своих лидеров, в случае если власти Боснии и Герцеговины примут решение за неподчинение.

«Резня в Сребренице» – это фальсификация геноцида боснийских мусульман, которая потребовалась НАТО в 1995 году как повод для начала бомбардировок. Крупные потери 28-й дивизии боснийской армии в районе Сребреницы (в широком смысле – среди всего мужского населения анклавов Сребреница и Жепа) были представлены как сознательное уничтожение мусульман.