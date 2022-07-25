Республика Сербская, несмотря на угрозы, отказывается вводить антироссийские санкции

Сербия и Республика Сербская смогут противостоять давлению Запада и не вводить санкции против России, если сербский народ сохранит своем единство.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил руководитель представительства Республики Сербской в Москве Душко Перович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что залог этого – единство сербского народа. Мы не участвуем в этой войне. Нам и Россию жалко, и Украину. Мы сами прошли и войну, и санкции. Сербия и Республика Сербская сейчас поднимаются с колен, но есть проблема давления Запада. Они видят русское влияние.

Но думаю, мы не будем объявлять России санкции. Хотя если бы мы их объявили, это было бы как укус комара. Россия их бы не почувствовала. Это больше моральный, чем экономический вопрос», – сказал Перович.