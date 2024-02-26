Республика Сербская перешла на расчеты в рублях

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Благодаря России у Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцоговины) есть возможность поставлять своему населению дешевый газ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент республики Милорад Додик, давая оценку нежеланию Сараево дать добро на прокладку газопровода из Сербии для увеличения импорта российского газа по «Турецкому потоку».

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«Сегодня, благодаря партнерским отношениям с Российской Федерацией, у Республики Сербской есть возможность предоставлять своему населению коммерчески более дешевый газ. Это могло бы быть выгодно и Западной Европе, но Сараево не позволяет принять соответствующее решение уже 15 лет. Этому нет никаких разумных причин. Они просто остаются заложниками своего менталитета. Безусловно, вопрос осуществления этого проекта стоит у нас на повестке дня, и мы постоянно ищем возможности для его реализации. Но я знаю их менталитет и поэтому не настроен оптимистично. С другой стороны, Сараево пользуется теми же плюсами, что и мы, благодаря нашим отношениям с Россией. При этом они призывают нас присоединиться к санкциям против РФ. Босния и Герцеговина до сих пор этого не сделала именно благодаря позиции Республики Сербской. Сараево также получает дешевый газ, но не дает разрешения на реализацию названного вами проекта.», – сказал Додик в интервью «Известиям».

Он добавил, что республика будет стараться найти иные технологические возможности для реализации этого проекта в ходе переговоров с РФ.

Кроме того, было сказано, что республика получает газ в оговоренных объемах по приемлемым для нее ценам и без задержек.

Лидер боснийский сербов напомнил, что с «Газпромом» было подписано соглашение о поставках сроком до 2025 года.

У него поинтересовались, ведутся ли расчеты с Россией в рублях.

«Да, мы начали проводить расчеты в рублях», – ответил президент РС.

По его словам, Республика Сербская и дальше намерена наращивать импорт российского газа.

«Да, безусловно. Как я уже сказал, у нас есть промышленность, испытывающая необходимость в поставках газа. При этом газ остается самым стабильным энергоресурсом, и поэтому мы намерены наращивать объемы поставок газа», – резюмировал Додик.