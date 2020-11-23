Республика Сербская стала первым европейским покупателем российского вертолета «Ансат»
Компания «Вертолеты России» передала Республике Сербской первый из трех легких многоцелевых вертолетов «Ансат».
Ожидается что еще две аналогичных машины будут переданы РС в 2021 и 2022 годах.
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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», официальная передача вертолета «Ансат» произошла в Казани, где производятся винтокрылые машины. Таким образом, сербский энтитет Боснии и Грецеговины стал первым европейским покупателем легкого российского вертолета.
Первый «Ансат» для Республики Сербской будет оборудован «модулем MEDAVAC», который будет состоять из носилок, места для одного пациента и двух медиков. Оборудование будет включать в себя передвижной ИВЛ, ЭКГ для мониторинга сердечной деятельности в реальном времени и другое медицинское оборудование. Вместе с первым вертолетом был доставлен комплект из пяти кресел. Сообщается также, что машина будет снабжена «системой активного контроля вибрации».
Две другие, поставленные в рамках контракта машины, будут дополнительно оснащены отражателями, системой десантирования fast rope, краном и крюком для операций HESLO (Helicopter External Stling Load Operations).
Также, согласно контракту, три техника и два пилота из РС пройдут подготовку в учебном центре в Казани. Ожидается, что в ближайшие два года обучение пройдут еще четыре пилота и шесть технических специалистов.
Новая машина поступит в ведение одного из подразделений МВД Республики Сербской.
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