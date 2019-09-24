Республика Сербская укрепляет силовые органы

24.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Республика Сербская, входящая на правах участника конфедерации в состав Боснии и Герцеговины и стремящаяся к воссоединению с «Большой Сербией», сегодня презентовала новое подразделение МВД – жандармерию. Мероприятие прошло в столице – городе Баня-Лука. Решение о создании жандармерии уже были встречено критикой в Федерации БиГ, отмечает сербское издание Informer.

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Новая структура призвана служить делу укрепления безопасности граждан и имущества Республики Сербской, в том числе, в условиях большого наплыва нелегальных мигрантов в последнее время.

«За последние пять лет в наши войска и полицию инвестировано больше средств, чем за все время существования министерства. Мы никому не позволим нам угрожать, но при этом открыты к сотрудничеству», – отметил глава МВД Драган Лукач, подчеркнув, что Республика Сербская производит укрепление силовых ведомств для защиты, а не нападения.

Председатель правительства Республики и один из трех членов Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в свою очередь заявил, что жандармерия региона будет мобильной и технологичной.

«Мы стараемся укрепить в людях ощущение стабильности и безопасности. Над этим и работаем», подчеркнул Додик.