Республика Сербская вместо Грузии: Российских туристов ждут на Балканах

24.09.2019, Москва, Елена Острякова

Входящая в состав Боснии и Герцеговины на правах участника конфедерации Республика Сербская может стать новым местом отдыха для туристов из России – например, взамен Грузии, с которой вновь осложнились отношения.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал российский политолог Олег Бондаренко, комментируя проведенный ВЦИОМ социологический опрос, согласно которому порядка 35% россиян хотели бы отдохнуть в Республике Сербской, хотя только 11% знают, что это часть Боснии и Герцеговины.

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95% респондентов признались, что мало знают о Республике Сербской, для 21% это основная причина, по которой они не хотят туда поехать. Для сравнения: в хорошо известной Грузии хотели бы отдохнуть 49% опрошенных, а 50% категорически не хотят ехать в эту бывшую советскую республику.

«Неожиданно большой спрос на отдых в действительно братских сербских землях, там, где нас любят. Я не питал иллюзий по поводу того, что соотечественники знают о Республике Сербской.

Но, видимо, само название «Сербская» располагает, и люди готовы, даже не зная, где это точно, готовы рассмотреть для себя теоретическую возможность отдыха в этой стране.

Это говорит об огромном потенциале, который пока совершено не реализован. Российские турфирмы должны открыть для себя новое балканское направление, которое успешно будет конкурировать с Грузией», – сказал «ПолитНавигатору» балканист Олег Бондаренко.

По его словам, в Республике Сербской «безумно красиво».

«Там есть горы, море – небольшой кусочек своей Адриатики. Там развивается горнолыжный спорт (в 1984 году там проходила зимняя Олимпиада). По экологии, мне кажется, это самая чистая страна Европы. По качеству воды она занимает одно из первых мест на континенте. И поэтому там делают фантастическое пиво. Это очень расположенная к России страна, где русских поймут. Там очень дешево», – рассказал Бондаренко.

В качестве достопримечательностей он назвал «балканский Иерусалим» Сараево, термальные источники, этносела, славящиеся мясной кухней и красными винами.

«Республика Сербская – родина всемирно известного режиссера Эмира Кустурицы, который построил в своем родном Вышеграде Андричград, посвященный югославскому писателю Иво Андричу, лауреату Нобелевской премии», – рассказал Бондаренко.