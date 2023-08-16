Республика Сербская возбуждает дело против прокурора БиГ

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Президент Республики Сербской Милорад Додик подал заявление о возбуждении уголовного дела в Прокуратуру РС .

Лидер боснийских сербов намерен начать уголовное преследование прокурора Прокуратуры Боснии и Герцеговины Недима Чосича.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», дело против Чосича в Прокуратуре сербского энтитета БиГ Додик намерен возбудить в ответ на возбуждение уголовного дела на него самого и директора «Официального вестника РС» Милоша Лукича.

«Я подал заявление о возбуждении уголовного дела, потому что Недим Чосич предъявил нам обвинение в совершении уголовного преступления, связанного с неисполнением решений Верховного представителя [по БиГ]», -сообщил президент Республики Сербской в своем микроблоге.

Он указал на то, что федеральный прокурор при исполнении своих служебных обязанностей и с использованием своего служебного положения и полномочий принял незаконное решение: уголовное наказание за неисполнение решений Верховного представителя не предусмотрено уголовным кодексом Боснии и Герцеговины.

Напомним, что Милорад Додик подписал решение Народной скупщины РС , согласно которому указы Верховного представителя на территории сербского энтитета не действуют и не публикуются в «Официальном вестнике РС».

РС отказывается признавать легитимность надсмотрщика Запада над Боснией – Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. И отвергает попытки этого европейского чиновника отобрать у энтитета боснийских сербов последние остатки суверенитета, передавая его полномочия бошнякской элите Сараево.

Тот в свою очередь хочет переподчинить РС федеральной бошнякской власти, поскольку позиция боснийских сербов не позволяет БиГ вступить в НАТО и присоединиться к санкциям против России.