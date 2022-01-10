Республика Сербская всенародно отпраздновала свое 30-летие

Накануне во всех городах и населенных пунктах Республики Сербской – энтитета Боснии и Герцеговины – прошли мероприятия в честь 30-летия со дня ее образования.

Из Сербии поздравить соплеменников прибыли патриарх Сербский Порфирий, премьер-министр Анна Брнабич и председатель Народной скупщины Ивица Дачич.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в день праздника все города и населенные пункты Республики Сербской украсились в цвета национального сербского триколора, прошли праздничные митинги, шествия, автопробеги, концерты, салюты.

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По улицам Восточного Сараево – города-спутника столице БиГ Сараево, который в годы войны был столицей Республики Сербской, носившей название Сербское Сараево (была переименована по настоянию Верховного представителя по БиГ – ред.) местные жители пронесли самый длинный в мире сербский триколор – длиной в 527 метров, шириной в 4,6 метра.

Основные праздничные мероприятия прошли в нынешней столице РС – Баня Луке, в которых приняли участие руководство сербского энтитета – сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, президент Желька Цвиянович, а также почетные гости из Сербии – патриарх Сербский Порфририй, премьер-министр Анна Брнабич, председатель Народной скупщины Ивица Дачич, министр внутренних дел Александр Вулин, начальник штаба Войска Сербии Милан Моисилович. В честь праздника там состоялся парад с участием подразделений жандармерии и полиции РС, а также ветеранов войны 90-х годов.

«Я горжусь тем, что все эти годы защищал республику, – сказал, выступая перед собравшимися, Милорад Додик. – Республика Сербская показала, что может и хочет жить свободно. Для сербского народа нет свободы без собственного государства и Республика Сербская – это наше государство, независимо от того, как кто смотрит на нее и на ее статус. Наша свобода – это не ущемление кого-то другого, а наше право. Мы намерены жить свободно и дарить ее другим».

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В свою очередь, в интервью «Новостям» Додик заявил, что «убежден в том, что Республика Сербская однажды станет независимым государством и будет иметь статус федерации или конфедерации с Сербией, что станет вкладом в стабилизацию и мир регионе».

«Все посмели отделиться от сербов и развалить Югославию, а сербы не имеют права отделяться от мусульман в Боснии и Герцеговине и должны терпеть притеснения и попытки уничтожить их идентичность и РС? Это похоже на насильственный брак. Об этих гармоничных отношениях постоянно говорят и постоянно призывают к некоторому примирению. Как примирить народы, которые никогда не были на одной стороне истории?», – сказал сербский член Президиума БиГ.

В 1991 году бошнякские депутаты республиканской Скупщины БиГ, без ведома сербских и хорватских коллег, простым большинством приняли меморандум о суверенитете, сербам и хорватам в новом государстве официально отводилась роль национальных меньшинств. В ответ на это была созвана Скупщина сербов БиГ, которые в свою очередь провели плебесцит о присоединении муниципалитетов с преобладающим сербским населением к Сербии, Черногории и Республике Сербская Краина с сохранением таким образом малой Югославии. В Сараево этот волеизъявление признали незаконным. В свою очередь об учреждении на территории общин БиГ с преобладающим хорватским населением Республики Герцег-Босна заявили и хорваты.

9 января 1992 года Скупщина боснийских сербов провозгласила Республику Сербскую, как часть Югославии, и призвала создать на основе БиГ конфедерацию трех равноправных народов. Это предложение также было отвергнуто руководством Сараево, которое 1 марта провела референдум об отделении БиГ от Югославии, проигнорированный сербской общиной, по его итогам более 62% населения республики проголосовали за независимость. Этот акт был моментально поддержан и признан мировым сообществом. После чего сараевские власти перешли к агрессивным действиям в отношении сербов, а впоследствии и хорватов, с целью создания унитарного государства.