Республика Сербская вспоминает трагическую дату для сербов Сараево

17.03.2021, Белград, Алексей Топоров

В Соколаце – городе, входящем в общину Источно Сараево Республики Сербской прошли траурные мероприятия, приуроченные к годовщине исхода сараевских сербов.

Согласно навязанным боснийским сербам Дейтонским соглашениям 1995 года, сербы теряли контроль над районами Сараево, которые защищали три года войны.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», правительство Республики Сербской объявило исход сербов из Сараево событием национального значения. Траурные мероприятия, приуроченные к годовщине исхода, прошли в Соколоаце – одном из немногих пригородов Сараево, оставленных согласно Дейтонским соглашениями за боснийскими сербами и объединенными в общину Источно (Восточное) Сараево.

В 1995 году после заключения Дейтонских соглашений десятки тысяч сербов были вынуждены покинуть районы Вогошча, Илиджа, Хаджичи, Грабовица, Илияша и другие, длинными колоннами покидая город. Многие увозили с собой могильные кресты и гробы с прахом своих предков, опасаясь, что те подвергнуться осквернению со стороны бошняков-мусульман.

«Шесть районов сербского Сараево были переданы Федерации БиГ, а пять разделены между Республикой Сербской и Федерацией БиГ, более 120 тысяч сербов покинули свои дома и квартиры, – прокомментировал ситуацию министр труда и по делам ветеранов РС Душко Милунович. – В30-х годах сербы составляли большинство в Сараево, а также в Бихаче. Они пережили турок, немцев, австро-венгров и Независимую Державу Хорватскую, но после последней войны их не осталось в тех районах, где они жили веками».

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Как отмечает Содружество сербский репатриантов, перед тем, как покинуть город, сербы прошли через убийства, пытки, изнасилования. А все началось в1992 году с массового увольнения сербов со всех руководящих должностей в компаниях, банках, клиниках и на факультетах и ​​продолжилось арестами, обысками, частными тюрьмами, избиениями, грабежами квартир, грабежами

«Несколько тысяч сербов, оставшихся в Сараево, по-прежнему сталкиваются с проблемами: с точки зрения профессиональной востребованности они являются практически второсортными гражданами, сербов нет в учреждениях и администрации города. Есть проблемы и имущественного характера, которые никого не волнуют, касающиеся отобранного имущества сараевских сербов», – говорится в заявлении Содружества, приуроченного к скорбном дате.