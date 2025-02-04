Республика Сербская вынуждена забрать шахту у дагестанского олигарха

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Правительство Республики Сербской Боснии и Герцеговины объявило о расторжении концессии с российским бизнесменом Рашидом Сердаровым и возвращения контроля над шахтой в Углевике.

Из-за того, что новый хозяин не эксплуатировал её, в конце прошлого года произошёл простой в работе стратегической ТЭС «Углевик», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

В середине января рабочие шахты и тепловой электростанции «Углевик» перекрыли трассу в знак протеста. Из-за нехватки угля ТЭС дважды останавливалась в ноябре и декабре более чем на десять дней. При этом взявшая 12 дет назад шахту в концессию компания Рашида Сердарова Komsar Energy так и не начала эксплуатировать месторождение.

Власти Баня-Луки заявили, что концессия будет прекращена и шахта снова перейдет в собственность правительства Республики Сербской. В концессионном соглашении с российской компанией «Комсар Энерджи» указывалось, что предполагаемая общая стоимость инвестиций составляет более 220 миллионов евро, что соответствует общему сроку концессии в 30 лет. ТЭС «Углевик» наряду с ТЭС «Гацко» производит значительную часть электроэнергии, необходимой Республики Сербской.

Правительству боснийских сербов ранее уже приходилось выкупать концессии и нереализованные проекты Рашида Сердарова, например, ГЭС «Мрсово» на реке Лим и гостиницу «Комсар» в Рудо. В 2013 году оно предоставило компании Komsar Energy концессию на строительство новой тепловой электростанции в Углевике «Углевик 3», однако строительство так и не началось.

Стало известно, что правительство РС выплатит Сердарову 120 миллионов евро, если примет его предложение о продаже компании и возврате концессии на «Углевик. Месторождение Два».

В своё время Сердаров как «крупный инвестор» стал гражданином Боснии и Герцеговины на основании решения Совета министров Боснии и Герцеговины, которое было пролоббировано рекомендацией правительства Республики Сербской.