30.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Парламент боснийских сербов выступил против сотрудничества БиГ с американскими спецслужбами и интеграции в западные образовательные исследовательские системы.

Таким образом, Народная скупщина РС поддержала позицию сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», за инициативу Додика выступили все парламентские фракции парламента Республики Сербской.

«Мы не противопоставляем себя Соединенным Штатам, но все, что выходит за рамки Конституции, интересов РС и компетенции наших институтов, не может быть принято, – прокомментировал свою позицию Милорад Додик. – Просто потому, что Соединенные Штаты и все другие [западные] страны выступают за противоположную нам сторону».

Ранее Сараево предполагало заключить меморандумы о сотрудничестве между vинистерством безопасности БиГ и vинистерством внутренней безопасности США в вопросе перемещения граждан, об участии БиГ в Международной программе оценки студентов (PISA) 2021 и о присоединении БиГ к международным исследованиям развития грамотности чтения PIRLS 2021.

«Договор о присоединении БиГ к этим меморандумам не отражает ни конституционную структуру БиГ, ни конституционные и правовые полномочия РС, ни с точки зрения способа представления результатов испытаний….», – говорится в заключении Народной скупщины.