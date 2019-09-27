Республика Сербская ждет решения косовской проблемы

27.09.2019, Москва, Елена Острякова

Обмен территориями между Косово и Сербией в случае успеха может стать прецедентом для другой бывшей югославской республики — Боснии и Герцеговины (БиГ).

Об этом пишет сегодня российское информагентство «Регнум», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«БиГ часто приводят в качестве примера успешного решения конфликта, однако очевидно, что это образование искусственное и временное. Сербы, населяющие Республику Сербскую в составе БиГ, не скрывают своего желания присоединиться к Сербии», – говорится в статье.

«Концепция разграничений» предполагает фактический обмен территориями, населенными нацменьшинствами. В данном случае речь идет о возврате Белграду сербонаселенного севера Косова в обмен на два населенных албанцами района на юге Сербии (Прешево и Буяновац).

За этим последует официальное признание Косово, которое не приемлет общественность Сербии.

«Сегодня, по прошествии времени, многим стало очевидно, что это единственное возможное решение, и его уже готовы рассмотреть на официальном уровне, однако общественность по-прежнему воспринимает его в штыки, и власть пытается проявлять максимальную осторожность, педалируя эту тему.

Однако сам факт дискуссий вселяет надежду на то, что проблема рано или поздно сдвинется с мертвой точки.

С надеждой на происходящее в Сербии смотрят и сербы Боснии и Герцеговины, которые тоже хотят, наконец, поставить точку в многолетней неопределенности своей судьбы», – говорится в статье.