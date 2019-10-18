Республика Сербская ждёт русских туристов: Отдыхайте там, где вас любят!

19.10.2019, Баня-Лука, Сергей Степанов, фото - Дмитрий Лане

Власти Республики Сербской – автономии, входящей в состав Боснии и Герцеговины, начинают переговоры с российским руководством об организации прямого авиасообщения для привлечения русских туристов. Родина культового режиссера Эмира Кустурицы – это великолепная природа, горнолыжные курорты, целебные источники, памятники архитектуры, вкуснейшие вина и сербская еда, знаменитая ракия и, самое главное, искренняя любовь местного населения к гостям из братской России.

Большинство россиян знают о Сербии, но совсем немногие слышали о существовании второго сербского государства, образовавшегося после распада Югославии, – Республики Сербской. Она имеет общую границу с «большой Сербией», однако числится в составе Боснии и Герцеговины, где пребывает в статусе участника конфедерации. Сербы имеют право вето на внешнеполитический курс и блокируют расширение НАТО. На улицах – сербские триколоры и указатели на кириллице. И даже общегосударственная валюта на купюрах в сербской части имеет изображения портретов своих героев, отличающиеся от банкнот, напечатанных в другой части федерации, где живут мусульмане-бошняки и хорваты.

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Воссоединению двух Сербий мешает позиция Запада. Однако местные сербы имеют все основания для гордости – 20 лет назад им удалось отстоять свои земли и святыни. А еще тут гордятся бескомпромиссной позицией лидера республики Милорада Додика – одного из немногих политиков, наотрез отказывающихся заигрывать с американцами, что не оставляют попыток продвижения Североатлантического альянса в эту часть Балкан.

В середине октября Республику Сербскую впервые посетила делегация российских экспертов, журналистов и блогеров, которые были приглашены, чтобы рассказать соотечественникам о новом туристическом направлении. Момент, к слову, выбран удачный – эта часть бывшей Югославии вполне может стать для россиян заменой Грузии, куда прекратились перелёты после антирусских провокаций в Тбилиси.

Сейчас главная проблема для нового направления на Балканах состоит в отсутствии прямого авиасообщения с РФ. В столицу Республики Сербской – город Баня Лука – летают самолеты из Белграда, а также есть рейсы из ЕС. Уже существует немалый поток европейцев, китайцев, но сербы хотят видеть и туристов из близкой им России (все торговые раскладки в курортных местах, к слову, украшают портреты Владимира Путина, который здесь безумно популярен, а Россия воспринимается как главная защитница православных).

Кстати, организацию запуска рейсов из РФ лоббирует муж известной телеведущей Первого канала Екатерины Андреевой – Душко Перович. Он работает послом Республики Сербской в Москве.

Пока что наиболее известный среди русских туристов город Республики Сербской – это Требинье, находящийся на юге рядом с Черногорией. Городок привлекателен благодаря красивому историческому центру. Именно этот населенный пункт республики является лидером по количеству солнечных дней. В Требинье можно довольно быстро добраться из черногорского аэропорта Тиват, даже с учетом прохождения границы (визы не нужны).

В Требинье – одна из лучших виноделен «Вукойе». Здесь производят вино с 1892 года, а последние 40 лет погребами владеет одна семья.

По соседству с городком еще одна достопримечательность – монастырь Тврдош, где можно попробовать и приобрести умопомрачительное вино, которое делают монахи.

Сейчас в Требинье уже появились первые российские туристы – как правило, это соотечественники, которые, устав от отдыха на море в Черногории, едут в соседнюю республику посмотреть достопримечательности. Однако сербы рассчитывают на увеличение турпотока и уже неплохо подготовились – в городке открыты довольно приличные 4-звездочные гостиницы.

Одной из главных достопримечательностей Республики Сербской для отечественных туристов может стать горнолыжный курорт Яхорина – место проведения зимней Олимпиады 1984 года. Вся инфраструктура поддерживается в полном порядке. Здесь есть отели международного уровня. Яхорина среди сербов считается местом отдыха для более состоятельной публики – сюда приезжают на выходные жители Белграда, имеющие более высокие доходы. О популярности свидетельствует строительство новых гостиниц.

Этот курорт расположен в 28 километрах от Сараево. Сама столица Боснии и Герцеговины разделена на сербскую и мусульманскую части. Последняя очень напоминает Стамбул. На домах в некоторых местах сохранились следы картечи – свидетельство трагических событий 20-летней давности.

Самый известный в России выходец из Республики Сербской – Эмир Кустурица – неплохо конвертирует свою популярность в туристический бизнес. В городке Вышеград, где находится одна из визитных карточек этой части Балкан – старинный турецкий мост через реку Дрину, он построил целый исторический квартал с ресторанчиками, гостиницами, сувенирными лавками, концертными площадками и храмом.

А неподалеку в горах (здесь нужно пересечь вполне символическую границу между РС и Сербией) находится еще один объект режиссера – деревня Кустурицы. Это гостиничный комплекс, состоящий из срубов.

Сам Кустурица, к слову, встретился с российской делегацией и даже записал специальное обращение с призывом к русским туристам приезжать в Республику Сербскую.

Еще одно направление, которое может заинтересовать наших соотечественников, – медицинский туризм. Крупнейший курорт с лечебными минеральными водами Республики Сербской называется Баня Вручича. Его уникальность – в том, что в этой воде разрешено находиться сердечникам. А вокруг корпусов пансионата разбит огромный парк. Полный пансион обойдется примерно 500 евро с человека на 10 дней. Москвичи из российской делегации уже планируют купить путевки сюда для родителей – в Подмосковье такая программа выходит дороже.

Столица Республики Сербской – небольшой городок Баня Лука с 200 тысячами населения. Именно тут расположен аэропорт, куда со временем должны начать прибывать рейсы из России.

В Баня Луке красивый православный собор и симпатичный исторический центр с пешеходными улочками. А еще в пригороде находится поместье семьи лидера республики Милорада Додика, где расположены плантации и завод по изготовлению знаменитого крепкого напитка – ракии.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров, посетивший Республику Сербскую в составе российской делегации, полагает, что в перспективе новое направление для путешествий на Балканах может потеснить популярную Турцию.

«Пока, конечно, лидер Турция. Но, все-таки, огромная доля россиян там побывала, и не раз. А мы, все же, люди любознательные. Даже когда мы едем на пляж, обычно мы им не ограничиваемся, а стремимся брать экскурсии или ездить самостоятельно.

В этом плане Республика Сербская интересна с трех точек зрения. Во-первых, это часть бывшей Югославии – страны, хорошо известной разным поколениям россиян, вызывающей преимущественно теплые эмоции.

Вторая причина – конкретно в Республике Сербской почти никто из ныне живущих россиян не бывал. То есть, это нечто новое в хорошо известном.

И третье – это перекресток Балкан, где, в отличие от той же самой Сербии, существенно больше разных переплетений традиций – и в кухне, и в культуре, и в архитектуре.

Думаю, что большим плюсом будет то, что Республику Сербскую можно рассматривать как дешевое направление, потенциально приемлемое для значительного числа бюджетных, небогатых российских туристов», – сказал Федоров «ПолитНавигатору».