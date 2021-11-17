Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 16:40
(Мск), Симферополь,
Максим Карпенко
 
Абхазия, Белоруссия, Дзен, Донбасс, Политика, Приднестровье, Россия, Соотечественники
Просмотров:

Республикам Донбасса предложили подать заявку в Союзное государство

Республики Донбасса, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия могли бы подать заявку на...

Республики Донбасса, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия могли бы подать заявку на участие в Союзном государстве России и Белоруссии.

Об этом в рамках круглого стола в Симферополе заявил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Я думаю, Минск уже не останется никогда, при любом раскладе, переговорной площадкой. Надо более радикально решать. Я бы на месте ДНР и ЛНР рассмотрел возможность подачи заявления, если не на вступление в Союзное государство, а не в состав России, то, как минимум, получил бы статус наблюдателя – там такая процедура есть. И с этого начать вопрос легализации народных республик.

Мы уже видим, что первый этап, довольно сильный шаг сделал наш президент, подписан указ о том, что ДНР и ЛНР получили право работать на внутрироссийском рынке точно так же,  как субъекты Российской Федерации, участвовать в гостендерах, иметь все те же права и обязанности, которые имеют предприятия из самой России. Это большой шаг для того, чтобы усилить экономку республик, это и определенный большой звонок всем нашим геополитическим товарищам о том, что вопрос должен решаться и не буксовать на месте.

Да и в целом, площадка Союзного государства в перспективе может стать объединяющей, если действительно, интеграционные процессы сейчас будут идти и не буксовать.

Следующим этапом это могут стать не только понятные союзники, как Казахстан или Киргизстан, менее понятные, как Армения и Узбекистан, но и какие-то непризнанные объединения, как та же Абхазия, Осетия, Приднестровье и прочее. В принципе, это может стать определенной площадкой для сбора земель русских», – заявил Чегринец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть