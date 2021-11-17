Республикам Донбасса предложили подать заявку в Союзное государство

Республики Донбасса, а также Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия могли бы подать заявку на участие в Союзном государстве России и Белоруссии.

Об этом в рамках круглого стола в Симферополе заявил глава Белорусской общины Крыма Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, Минск уже не останется никогда, при любом раскладе, переговорной площадкой. Надо более радикально решать. Я бы на месте ДНР и ЛНР рассмотрел возможность подачи заявления, если не на вступление в Союзное государство, а не в состав России, то, как минимум, получил бы статус наблюдателя – там такая процедура есть. И с этого начать вопрос легализации народных республик.

Мы уже видим, что первый этап, довольно сильный шаг сделал наш президент, подписан указ о том, что ДНР и ЛНР получили право работать на внутрироссийском рынке точно так же, как субъекты Российской Федерации, участвовать в гостендерах, иметь все те же права и обязанности, которые имеют предприятия из самой России. Это большой шаг для того, чтобы усилить экономку республик, это и определенный большой звонок всем нашим геополитическим товарищам о том, что вопрос должен решаться и не буксовать на месте.

Да и в целом, площадка Союзного государства в перспективе может стать объединяющей, если действительно, интеграционные процессы сейчас будут идти и не буксовать.

Следующим этапом это могут стать не только понятные союзники, как Казахстан или Киргизстан, менее понятные, как Армения и Узбекистан, но и какие-то непризнанные объединения, как та же Абхазия, Осетия, Приднестровье и прочее. В принципе, это может стать определенной площадкой для сбора земель русских», – заявил Чегринец.