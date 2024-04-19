Республиканцев взяли в долю помощи США Украине – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
19.04.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Республиканцы договорились с крупнейшими представителями американского ВПК – корпорацией Lockheed Martin, которая производит оперативно-тактические ракеты ATACMS. Это и стало причиной того, что в новом законопроекте о помощи Украине, который предложен Республиканской партией США, заложено условие предоставления Украине этих ракет.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Республиканцы договорились с крупнейшими представителями американского ВПК – корпорацией Lockheed Martin, которая производит оперативно-тактические...

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«Один из крупнейших игроков на рынке американского военно-промышленного комплекса, фирма Lockheed Martin договорилась с республиканцами. Потому что отдельной строкой прописаны ATACMS.

Ракеты, которых, возможно, Украине и не надо столько, сколько прописали республиканцы. Но эти ракеты производит именно фирма Lockheed Martin. Так что это – явный сигнал, что республиканцы договорились с одним из крупнейших игроков на рынке вооружений», – отметил он.

«Идет избирательный процесс, понятное дело, что главная договоренность – давайте «всем сестрам по серьгам, а не в одну корзину», поэтому ВПК пришлось договариваться с республиканцами. После этого, понятное дело, отпали все остальные условности по границе и всем прочим моментам», – уверен Бондаренко.

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