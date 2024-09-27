«Республиканцы не проголосуют за помощь Украине»: Поездка Зеленского обернулась утратой двухпартийной поддержки

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Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность по истечения срока полномочий) во время своего визита в США умудрился вляпаться в скандал.

Об этом в эфире видеоблога UkrLifе заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это первая фаза поездки, и она завершилась кризисом, кризисом отношений. Если это дипломатия высокого порядка, тогда я не понимаю целей этого визита. Может быть, так и было задумано, тогда нам должны прояснить, для чего. И вторая ситуация с республиканцами закончилась тем, что мы потеряли двухпартийную поддержку в США, которой мы гордились все эти годы. Республиканцы в ближайшее время не проголосуют ни за одно решение по Украине – просто гарантированно, до президентских выборов в США так точно… Тон письма Джонсона беспрецедентно высок. Когда он сказал дважды – демант и шут, вы должны уволить своего посла, и это пишет глава палаты представителей, это беспрецедентно, это если бы на улице люди не просто материли друг друга самыми плохими словам, – они дрались уже между собой, используя все подручные средства», – заявил Бортник.