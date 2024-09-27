«Республиканцы не проголосуют за помощь Украине»: Поездка Зеленского обернулась утратой двухпартийной поддержки

Анатолий Лапин.  
27.09.2024 12:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 299
 
Дзен, Политика, Скандал, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский (потерял легитимность по истечения срока полномочий) во время своего визита в США умудрился вляпаться в скандал.

Об этом в эфире видеоблога UkrLifе заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Это первая фаза поездки, и она завершилась кризисом, кризисом отношений. Если это дипломатия высокого порядка, тогда я не понимаю целей этого визита. Может быть, так и было задумано, тогда нам должны прояснить, для чего. И вторая ситуация с республиканцами закончилась тем, что мы потеряли двухпартийную поддержку в США, которой мы гордились все эти годы. Республиканцы в ближайшее время не проголосуют ни за одно решение по Украине – просто гарантированно, до президентских выборов в США так точно…

Тон письма Джонсона беспрецедентно высок. Когда он сказал дважды – демант и шут, вы должны уволить своего посла, и это пишет глава палаты представителей, это беспрецедентно, это если бы на улице люди не просто материли друг друга самыми плохими словам, – они дрались уже между собой, используя все подручные средства», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть