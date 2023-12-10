«Республиканцы отказались инвестировать в украинский сатанизм» – Арестович

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В глазах многих представителей Республиканской партии США киевский режим является детищем их противников из Демпартии – «левацким сатанинским злом», ради борьбы с которым не грех пожертвовать не только Украиной.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил находящийся в США бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо побывать с ними тут и поговорить, например, когда ты им говоришь: ребята, если вы так дальше будете продолжать, мы физически погибаем, нас не будет. Ну, говорят они, да, это ужасно печально, но всё-таки стена против Мексики важнее. Республиканцы – это консерваторы, как правило, люди глубоко верующие, настроенные очень жёстко проамерикански. Это столкновение двух мировоззрений, двух типов развития в Штатах. Сейчас, когда республиканцы обменивают голосование за помощь Украине и Израилю, и констатируется каждый день провал прогресса, они получили идеальный рычаг для того, чтобы нанести демократам поражение века. Если сейчас демократы за это голосуют, то они теряют в значительной степени голоса избирателей, и ломается тренд, который существует со времён Обамы. Они упёрты не только по внутренним политическим причинам, что могут одержать победу за 20 лет, но и потому что они ведут религиозную войну. Я с ними беседовал с сентября, словарь у них такой: священная война, Библия, дьявол – такие формулировки. Они прямо говорят, что пропаганда ЛГБТ, вещи, которые завели в образовании демократы, в стиле, что мальчик и девочка может выбрать, какого ты пола, изменить пол, все эти гендерные туалеты и прочее – это просто прямая атака сатаны. И когда им говоришь: «Ребята, Украины не будет, если вы нам не поможете, и вы столкнётесь с большей угрозой», они говорят: «Слушай, за победу над сатаной – не цена даже Украина, даже Штаты не цена, вопрос кто победит – Бог или сатана». Это дяди и тёти, которые являются спонсорами Республиканской партии», – рассказал Арестович.

При этом, по его словам, республиканцы «не ведутся» на антироссийские пропагандистские трюки.

«Они говорят: Путин даже защищает больше консервативные ценности, чем вы. Ты им говоришь: Путин не консерватор, у Путина «ауешная» психология и криминальная, скорее, по крайней мере, такая психология инсталлируется в России сейчас, посмотрите сериал «Слово пацана». Они говорят: окей, но вы-то зачем подписали Стамбульские декларации? А зачем ваше министерство образования программы популяризации ЛГБТ в школе инсталлирует? А зачем у вас назначили трансгендера спикером территориальных войск? Они всё это видят», – объяснил экс-советник.

Отдельно он отметил, что республиканцы очень внимательно следят за преследованиями канонической УПЦ.

«Для нас это борьба с «клятыми» агентами Москвы, а для них это преследование Церкви, а это последнее, что можно было бы сделать. Им объясняешь, что там есть агенты ФСБ, прямые офицеры, нелегалы, пропаганда, они говорят, так боритесь с пропагандой, боритесь с нелегалами, зачем вы Церковь преследуете целиком? Объяснить невозможно», – пожаловался Арестович.

По его словам, республиканцы откровенно не могут понять, почему они должны, помогая Украине, спонсировать борьбу против себя же.

«Они говорят так: вы стали боевым молотом леваков, с которыми мы боремся не на жизнь, а на смерть. Вы хотите, чтобы мы в вас инвестировали, чтобы вы ещё лучше становились этим боевым молотом? Вот, просто прописью: нет, ребята. Мы не будем финансировать сатанизм, они говорят это прямым текстом. Если бы вы знали, как на самом деле идут дела, вы бы были большим пессимистом, чем я. Что можно сделать? Очень чётко: перестаньте преследовать Церковь, давайте меньше ЛГБТ, давайте побольше нормальных контактов с нами, большего контроля. А мы же видим что: Украина коррумпированная, вот 12 пунктов, которые выдвинуло республиканское большинство, ответьте на наши вопросы, куда тратятся наши средства, мексиканская стена и прочее-прочее. Это только пена. Глубинные причины я вам постарался назвать. И я совершенно не вижу, чтобы мы их исправляли», – констатировал бывший сотрудник Зе-офиса.