«Республиканцы продолжат политику уничтожения России» – Лев Вершинин

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Новости Украины

Кто бы ни выиграл на выборах в Конгресс США, политика поставок вооружений на Украину не изменится, поскольку главная задача американцев – сломать Россию, чтобы в дальнейшем переключиться на Китай.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил живущий в Евросоюзе политолог Лев Вершинин, бывший депутат горсовета Одессы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, поскольку это весьма вероятно, победят республиканцы. Значит ли это, что Украина тут же перестанет получать поддержку, что сразу же отключится эта программа, ну, прямо скажем, уничтожения России? Нет. Это не значит. Потому что американцы, американский сенат не бывает пророссийским или антироссийским. Он проамериканский в сумме своей. И на данном моменте он антироссийский по определению. Потому что Россия – первый этап «большого обеда». Америке необходимо «скушать» Россию и Европу для того, чтобы поднабраться силенок, накачать мышцу перед противостоянием с Китаем», – сказал эксперт.

«Тем паче в ситуации, когда товарищ Си победил и сейчас раскручивается в Китае программа переманивания к себе понимающих европейских бизнесов. Причем, предлагают этим бизнесам куда более выгодные и приличные условия, чем в Америке, которая никак не гарантирует. В Америке в любой момент могут кого угодно ограбить вполне официально. Налогами, судебными делами. То есть перебравшись со своим офисом в Америку ты становишься рабом. И европейский бизнес начинает посматривать всерьез на Китай. Где сотрудничать хотят, переманивают и гарантируют. Тем более Америке сейчас необходимо сломать и начать жрать Россию», – заявил Вершинин.