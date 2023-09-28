«Республиканцы взялись за дело»: шатдаун в США приведёт к остановке помощи Киеву – украинский экономист

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Ситуация вокруг утверждения бюджета США складывается для Украины неудачно. Киев полностью зависит от того, будет ли так называемый шатдаун, когда правительственные структуры США остановят работу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Соскина, высока вероятность того, что президенту США Джо Байдену объявят импичмент, а это будет означать, что помощь Украине будет остановлена.

«Ситуация, таким образом, развивается – она в Украине становится все более динамитно опасной, и ключ лежит, конечно, в Соединенных Штатах. Поскольку Байден нанес удар по Трампу, война сейчас усилилась в связи с обвинениями его. Сейчас республиканцы пойдут тоже в отказ. Скорее всего, они сейчас начнут процедуру, уже понятно, им отступать некуда, они должны начать процедуру импичмента Байдена – все. Как только они начинают процедуру импичмента Байдена, тогда будет шатдаун. Потому что им нужен тогда шатдаун, это их всех устраивает, потому что шатдаун приводит к новым выборам, к краху байденовской системы и прочее. А если это произойдет, то, конечно, Зеленскому и Украине денег не видать. Поэтому надо думать, что вы, ребята, будете делать – у вас осталось очень мало времени… Мы видим, что практически Зеленский является уже полным заложником развития ситуации в Соединенных Штатах. А там она развивается для Зеленского, для Байдена, для Демпартии плохо, я бы сказал, мягко говоря», – заключил Соскин.