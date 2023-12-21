Республиканец из Вирджинии: «Случай беспрецедентный – денег на Украину нет»

Константин Серпилин.  
21.12.2023 18:19
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Пока не решится вопрос относительно проблемы мигрантов на границе с Мексикой, поддержка Украине рассматриваться не будет, и даже без этого нужно ещё найти деньги для Киева.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил член Палаты представителей США от штата Вирджиния, республиканец Боб Гуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока не решится вопрос относительно проблемы мигрантов на границе с Мексикой, поддержка Украине рассматриваться...

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«Мы переживаем беспрецедентные времена как страна. У нас никогда не было такого уровня задолженности, у нас никогда не было такого уровня ежемесячного дефицита, нам никогда не понижали кредитный рейтинг дважды, как это было в прошлом году. У нас никогда не было такого соотношения долга к ВВП.

У нас самая высокая за 40 лет инфляция и самые высокие процентные ставки за 20 лет. У нас есть вторжение на границу. У нас никогда не было президента, который намеренно вредил бы стране так, как этот президент, содействуя этому вторжению.

Поддержка Украины прекращается с момента поступления в Палату представителей до тех пор, пока Сенат не примет второй законопроект о защите границ, который Палата представителей приняла несколько месяцев назад, и президент не подпишет его в качестве закона», – подчеркнул он.

«И только после того, как мы это сделаем и начнём видеть поддающиеся измерению показатели, продемонстрированные результаты по обеспечению безопасности наших границ, будем ли мы вообще говорить о поддержке Украины? И если бы это даже рассматривалось, за это нужно было бы заплатить, чего нет. Это беспрецедентный случай», – заявил Гуд.

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