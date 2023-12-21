Республиканец из Вирджинии: «Случай беспрецедентный – денег на Украину нет»

Пока не решится вопрос относительно проблемы мигрантов на границе с Мексикой, поддержка Украине рассматриваться не будет, и даже без этого нужно ещё найти деньги для Киева.

Об этом на канале «Breaking Points» заявил член Палаты представителей США от штата Вирджиния, республиканец Боб Гуд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы переживаем беспрецедентные времена как страна. У нас никогда не было такого уровня задолженности, у нас никогда не было такого уровня ежемесячного дефицита, нам никогда не понижали кредитный рейтинг дважды, как это было в прошлом году. У нас никогда не было такого соотношения долга к ВВП. У нас самая высокая за 40 лет инфляция и самые высокие процентные ставки за 20 лет. У нас есть вторжение на границу. У нас никогда не было президента, который намеренно вредил бы стране так, как этот президент, содействуя этому вторжению. Поддержка Украины прекращается с момента поступления в Палату представителей до тех пор, пока Сенат не примет второй законопроект о защите границ, который Палата представителей приняла несколько месяцев назад, и президент не подпишет его в качестве закона», – подчеркнул он.

«И только после того, как мы это сделаем и начнём видеть поддающиеся измерению показатели, продемонстрированные результаты по обеспечению безопасности наших границ, будем ли мы вообще говорить о поддержке Украины? И если бы это даже рассматривалось, за это нужно было бы заплатить, чего нет. Это беспрецедентный случай», – заявил Гуд.