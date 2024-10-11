Республиканец Рамасвами: Обмен Украины на Тайвань не пройдет

Елена Острякова.  
11.10.2024 21:30
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Политик-республиканец Вивек Рамасвами считает идею возврата Украины к границам 1991 года нереалистичной.

Об этом он заявил на дебатах в Военном институте Вирджинии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик-республиканец Вивек Рамасвами считает идею возврата Украины к границам 1991 года нереалистичной. Об этом...

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«Суровая правда в том, что вернуть Украине Крым и другие оккупированные территории на условиях, которые существуют сейчас, это не реалистичная цель в отличие от переговоров, которые могут привести к возобновлению экономических отношений с Россией и ослабить союз России с Китаем. Это гораздо более реалистичный путь, который отвечает долгосрочным интересам США», – сказал Рамасвами.

Он считает, что вовлеченность США в украинский конфликт ослабляют их перед Китаем.

«Я не согласен с тем, что Китай может позволить себе забрать часть Украины, а мы – часть Тайваня, потому что у нас есть моральное право на это. Китай не руководствуется моральными принципами. Они руководствуются силой», – рассуждал Рамасвами.

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