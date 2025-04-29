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Президент США Дональд Трамп может изменить свою позицию по украинскому кризису., он знает, что президент РФ Владимир Путин якобы «военный преступник».

Об этом конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившими ему под видом экс-президента Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моя точка зрения в отношении Дональда Трампа, предоставляющего ракеты «Джавелин», размещающего войска в Польше, останавливающего «Северный поток-2». Господин Трамп не идет по прямой линии. Он президент миллиардеров, он обладает искусством сделки. Часто сделки не сходятся вместе», – сказал Уилсон.

Он уточнил, что имеет ввиду не подрыв, а «коммерческое завершение» газопровода.

«Когда я говорю о «Северном потоке-2», я имею ввиду следующее. Помните встречу, которую президент США Дональд Трамп провел с канцлером Меркель? Они были на званом ужине, и он поднял белую салфетку и сказал: вы сдаетесь Путину. Я говорю о фактическом завершении газопровода в коммерческом плане. Трамп сделал это, и я так рад», – говорит политик.

Конгрессмен-русофоб выступил против проведения выборов на Украине и за ее вступление в НАТО, назвав Россию «заправочной станцией, маскирующейся под страну». Он надеется, что будут приложены все усилия, чтобы «убрать российскую военно-морскую базу и авиабазу».

Уилсон предложил «Зеленскому» ориентироваться не на Трампа, а на госсекретаря Марко Рубио, назвав его «вашим тузом в рукаве». Конгрессмен заверил, что Рубио будет предпринимать реальные шаги, и «господин Трамп может оценить эту точку зрения».