«Республике нужны новые рекорды» – Пушилин посетил один из крупнейших заводов ДНР

01.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил с рабочим визитом ООО «Ясиноватский машиностроительный завод».

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия руководитель предприятия Владимир Трубчанин провел для главы государства экскурсию по механосборочному цеху и представил образец экспортной продукции завода – тоннелепроходческий модернизированный комплекс КТ-5,6Д2. По его словам, эта машина изготовлена таким образом, что оставляет за собой готовый пятиметровый тоннель.

«Ясиноватский машиностроительный завод таких машин выпустил полторы сотни. Начали мы их производить в 1969 году. Очень много рекордов установлено. В 1981 году на Ленинградском метрострое на перегоне «Черная речка – Удельная» был установлен мировой рекорд месячной проходки – 1250 метров», – сказал Трубчанин.

По его словам, тоннели для метро в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Алма-Ате построены тоннелепроходческими комплексами Ясиноватского машзавода. На сегодняшний день предприятие поставляет горнопроходческую технику для угольных предприятий Республики и на экспорт, а также оборудование для строительства тоннелей для метро в Российскую Федерацию, Белоруссию, Казахстан.

«Все, что касается электричества и электродвигателей, изготавливал Первомайский из ЛНР. Все, что касается управляющей автоматики, – это наша «Промавтоматика». Все остальное – производство Ясиноватского машзавода. Сталь – российская», – добавил руководитель предприятия.

В свою очередь, Денис Пушилин отметил, что машина грандиозная, однако молодой республике необходимы новые достижения.

«Это здорово. Но хотелось бы новых рекордов. Потому что мы слишком долго живем старыми победами», – сказал он.

Министр промышленности и торговли Владимир Рущак рассказал главе республики о предложениях по развитию и модернизации угольной отрасли, добавив, что сохранены технические компетенции и кадры.

«Потребности угольщиков можно реализовать за счет технического ресурса наших предприятий», – подчеркнул он.

В завершение визита Денис Пушилин поручил министру промышленности и торговли всячески содействовать развитию экспортных возможностей промышленных предприятий ДНР.

«Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия были загружены, чтобы продукция у наших угольщиков была соответствующего качества», – резюмировал глава государства.